سيول وواشنطن تتفقان على عقد محادثات حول تخصيب اليورانيوم والغواصات النووية

Photo : YONHAP News

صرح مستشار الأمن القومي الكوري "وي سونغ لاك" بأن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتفقتا على بدء مشاورات متزامنة في العام القادم لتنفيذ اتفاقيات القمة الأخيرة بينهما، بما في ذلك مناقشات حول تخصيب اليورانيوم، وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، وسعي سيول لتطوير غواصات تعمل بالطاقة النووية.وأوضح وي في تصريحات أدلى بها أول من أمس السبت، أنه خلال المحادثات رفيعة المستوى التي أجراها في واشنطن اتفق مع الجانب الأمريكي على كيفية المضي قدما في المفاوضات اللاحقة. وخلال زيارته، التقى وي بوزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكي "ماركو روبيو"، ووزير الطاقة الأمريكي "كريس رايت".وفي وقت لاحق، صرح وي لوسائل الإعلام بأن سيول وواشنطن توصلتا إلى توافق في الآراء بشأن جدول زمني لتنفيذ اتفاقيات رئيسيْ البلديْن، وأنهما ستبدآن مشاورات قطاعية محددة ابتداء من العام القادم. وردا على سؤال حول الأولويات، قال وي إنه لن يكون هناك ترتيب محدد، مشيرا إلى أن تخصيب اليورانيوم، وإعادة معالجة الوقود المستهلك، والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية ستُناقش جميعها في وقت واحد مطلع العام القادم.واستعدادا لذلك، شكّل المكتب الرئاسي الكوري فرق عمل معنية بالغواصات التي تعمل بالطاقة النووية وتخصيب اليورانيوم، مما يُمكّن من بدء مفاوضات على مستوى الخبراء فور تحديد نظرائهم الأمريكيين.