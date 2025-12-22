كوريا الجنوبية وروسيا تعقدان محادثات مغلقة في موسكو حول كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

أفادت بعض التقارير بأن كوريا الجنوبية عقدت محادثات مغلقة مع روسيا لمناقشة القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية، بما في ذلك برنامجها النووي.وصرح مصدر دبلوماسي أمس الأحد بأن مسؤولا في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، يُشرف على الملف النووي لكوريا الشمالية، قام مؤخرا بزيارة غير مُعلنة إلى موسكو للالتقاء بـ"أوليغ بورميستروف" المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الروسية لشؤون الملف النووي لكوريا الشمالية.وباستثناء اجتماع وزيريْ خارجية البلدين في سبتمبر الماضي، مثّلت هذه المحادثات أول اتصال بين المسؤولين المعنيين بالشؤون النووية منذ أكتوبر من العام الماضي، حين توترت العلاقات بين سيول وموسكو في أعقاب أنباء عن نشر كوريا الشمالية قوات في روسيا.ويُعتقد أن المناقشات الأخيرة تضمنت طلب سيول من موسكو الاضطلاع بدور بنّاء في تعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية، في الوقت الذي تستعد فيه كوريا الجنوبية للدفع نحو استئناف الحوار بين الكوريتين العام القادم، وفي ظل استمرار المحادثات الدولية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.ويرى المحللون أن هذا الاجتماع يعكس على الأرجح وجهة النظر القائلة بأن دور روسيا بات عاملا حاسما بشكل متزايد في التأثير على بيونغ يانغ للعودة إلى طاولة المفاوضات، نظرا لتقارب موسكو المتزايد مع كوريا الشمالية.