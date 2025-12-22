البنك المركزي الكوري يحذر من أن ضعف الوون سيؤدي لضغوط تضخمية

Photo : YONHAP News

حذر البنك المركزي الكوري من أن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الوون الكوري لستة أشهر متتالية على أساس متوسط شهري، يُثير المخاوف من أن يؤثر هذا الاتجاه على أسعار المستهلكين في العام القادم.وأوضح بيان صادر عن البنك المركزي الكوري أمس الأحد أن قيمة الوون انخفضت أمام الدولار شهريا منذ يوليو، حيث ارتفع المتوسط الشهري لسعر صرف الدولار من 1365.15 وون، في يونيو إلى 1392.38 وون في سبتمبر، ثم تجاوز عتبة 1400 وون في أكتوبر ليصل إلى 1424.83 وون، قبل أن يرتفع أكثر إلى 1460.44 وون في نوفمبر، ثم بلغ متوسط سعر الصرف خلال الأيام التسعة عشر الأولى من ديسمبر 1472.49 وون، مما يجعل الزيادة الشهرية السادسة على التوالي شبه مؤكدة.وقد أدى ضعف قيمة الوون إلى ارتفاع أسعار الواردات وأسعار المنتجين، مما زاد من الضغط التصاعدي على تضخم أسعار المستهلكين. وفي نوفمبر، ارتفع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 2.6% مقارنة بالشهر الأسبق، مسجلا أعلى مستوى له في 19 شهرا، بينما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3%، مواصلا بذلك اتجاهه التصاعدي للشهر الثالث على التوالي.