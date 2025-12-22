انخفاض الإنفاق على التعليم الخاص في كوريا لأول مرة منذ 5 سنوات

Photo : YONHAP News

انخفض حجم إنفاق الأسر الكورية على التعليم الخاص بين العائلات التي لديها أطفال، لأول مرة منذ اندلاع جائحة كورونا، ويعزى هذا التراجع إلى ضعف ثقة المستهلكين.وأوضح تقرير صادر عن وزارة الإحصاءات والبيانات أمس الأحد، أن الأسر التي لديها أطفال غير متزوجين قد أنفقت ما متوسطه 413 ألف وون، أي ما يعادل 280 دولارا أمريكيا تقريبا، شهريا على التعليم الخاص خلال الربع الثالث من هذا العام، بانخفاض نسبته 0.7% مقارنة بالعام الماضي. وكان هذا أول انخفاض سنوي منذ الربع الأخير من عام 2020، منهيا بذلك سلسلة من 18 زيادة ربع سنوية متتالية أعقبت انخفاضا في الإنفاق طوال عام 2020.وتشمل تكاليف التعليم الخاص الإنفاق ليس فقط على طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، بل وأيضا على الرضع والأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة والطلاب الذين يعيدون الاختبارات، مما يجعل هذا الرقم مؤشرا رئيسيا للأعباء المالية على الأسر في كوريا الجنوبية.وقد تفاوت الانخفاض بشكل ملحوظ حسب فئات الدخل، حيث شهدت الأسر التي يبلغ دخلها سبعة ملايين وون أو أكثر شهريا انخفاضا في الإنفاق بنسبة 2.9%، بينما سجلت الأسر التي يتراوح دخلها بين 3 ملايين وون و4 ملايين وون انخفاضا حادا بنسبة 21.3%.