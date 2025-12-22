شركة الكهرباء الكورية تُجمّد أسعار الكهرباء للربع الأول من العام القادم

Photo : YONHAP News

قررت شركة الكهرباء الحكومية في كوريا الجنوبية، كيبكو، تجميد أسعار الكهرباء للربع الأول من العام القادم.وأعلنت شركة الكهرباء الكورية كيبكو اليوم الاثنين أنها ستُبقي على تكلفة الوقود المُعدّلة للوحدة، وهي عامل رئيسي في تحديد أسعار الكهرباء، عند المستوى الحالي البالغ خمسة وون لكل كيلوواط ساعة للفترة من يناير إلى مارس.وتُحسب أسعار الكهرباء بإضافة تكلفة الوقود الأساسية، ورسوم تغير المناخ والبيئة، ومعدل تعديل تكلفة الوقود.ويتم تُحديد معدل تعديل تكلفة الوقود قبل كل ربع سنة بناء على أسعار مصادر الطاقة، مثل الفحم والغاز الطبيعي المسال، خلال الأشهر الثلاثة السابقة.وقالت شركة كيبكو إن الحكومة وجهتها بالإبقاء على المعدل دون تغيير خلال الربع الأول، مُشيرة إلى الوضع المالي للشركة وتراكم مبالغ كبيرة من رسوم تكلفة الوقود غير المعدلة في السنوات الأخيرة. وأضافت أن الحكومة طلبت منها أيضا مواصلة جهودها الذاتية لتحسين إدارتها.