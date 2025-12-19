سام سونغ وإس كي تسعيان للمشاركة في مبادرة الذكاء الاصطناعي الأمريكية

Photo : YONHAP News

أعربت شركة "سام سونغ" للإلكترونيات ومجموعة "إس كي" الكوريتان عن رغبتهما في المشاركة في المبادرة التي تنفذها إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بهدف تسريع الهيمنة الأمريكية على صناعة الذكاء الاصطناعي.وأوضحت بيانات السجل الفيدرالي الأمريكي أمس أن الشركتين الكوريتين قدمتا طلبات مؤخرا بشأن برنامج تصدير الذكاء الاصطناعي الذي تنفذه وزارة التجارة الأمريكية، حيث قالت "سام سونغ" إن الشركات الأمريكية ستقود تحالف الشركات، لكنها تحتاج لمشاركة الحلفاء القدامى مثل كوريا الجنوبية والشركات الموثوق بها مثل "سام سونغ" لإنجاح ذلك البرنامج، خاصة بالنسبة لأجهزة تقنيات الذكاء الاصطناعي.ومن جانبها أوضحت "إس كي" أن إدراج شركات من الدول الحليفة للولايات المتحدة، والتي تتبنى نفس القيم المشتركة، ضمن برنامج تصدير الذكاء الاصطناعي الأمريكي، سيكون أفضل طريقة لدعم أهداف سياسات الإدارة الأمريكية وتقنياتها ونمو صادراتها على نحو أفضل.