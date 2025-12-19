كوريا تطالب كندا باستثناءات من الرسوم الجمركية على واردات الصلب

Photo : YONHAP News

نقلت حكومة كوريا الجنوبية مخاوف الشركات الكورية إلى الحكومة الكندية بشأن إجراءات نظام حصص التعريفات الجمركية على الواردات من الصلب.وصرحت وزارة التجارة والصناعة الكورية أمس الأحد بأن الوزير "يو هان كو" التقى بنظيره الكندي "مانيندر سيدو" ونائب وزير الخارجية الكندي للشؤون السياسية "علي إحساسي" حيث نقل موقف الشركات الكورية في هذا المجال ومخاوفها.وطالب الوزير الكوري "يو" باتخاذ إجراءات تفضيلية لصالح كوريا الجنوبية مثل منح استثناءات من نظام الحصص التعريفية أو توسيع الحصص نظرا لأن العديد من الشركات الكورية بما فيها شركات البطاريات، تضخ استثمارات ضخمة في كندا، كما أن هناك إمكانيات كبيرة للتعاون بين البلدين في المجالات الاستراتيجية مثل الصلب، والسيارات الكهربائية، والبطاريات، والطاقة، والمعادن الأساسية.وأكد الوزير الكوري أن كندا تعتمد على بعض أصناف الصلب عالية الجودة القادمة من كوريا الجنوبية مثل أنابيب الفولاذ المستخدمة في إنتاج النفط من الرمال النفطية الكندية، وذلك بسبب صعوبة إنتاجها محليا في كندا، مما قد يؤثر سلبا على الصناعات الكندية بعد تشديد إجراءات نظام حصص التعريفات الجمركية.