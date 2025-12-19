كوريا تتوقع تأثيرات إيجابية لزيارة بابا الفاتيكان القادمة على السلام في المنطقة

Photo : YONHAP News

قال سفير كوريا الجنوبية الجديد لدى الفاتيكان "شين هيونغ شيك" إن زيارة البابا لاون الرابع عشر المتوقعة في عام 2027 ستكون فرصة مهمة لدعم إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.وأوضح السفير الكوري "شين" في تصريحات أدلى بها في قصر الفاتيكان في العاصمة الإيطالية روما أنه سيعمل على تعزيز التعاون مع الفاتيكان من أجل تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية وترسيخ القيم الإنسانية المشتركة على مستوى العالم.ومن المتوقع أن يزور البابا لاون الرابع عشر كوريا الجنوبية للمشاركة في فعالية يوم الشباب العالمي التي ستُعقد في سيول في شهر أغسطس من عام 2027. وسوف تكون تلك الزيارة هي الرابعة من نوعها لبابا الفاتيكان إلى كوريا الجنوبية بعد زيارات البابا يوحنا بولس الثاني في عامي 1984 و1989، والبابا فرانسيس في عام 2014.وأعرب السفير الكوري أيضا عن أمله في أن يتمكن البابا لاون من زيارة كوريا الشمالية بالإضافة إلى كوريا الجنوبية، وقال إن تلك الزيارة في حالة تحققها ستشكل دعما قويا لجهود تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية.