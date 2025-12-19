الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

كوريا تتوقع تأثيرات إيجابية لزيارة بابا الفاتيكان القادمة على السلام في المنطقة

Write: 2025-12-22 15:16:56Update: 2025-12-22 15:23:49

Photo : YONHAP News

قال  سفير  كوريا  الجنوبية الجديد  لدى  الفاتيكان "شين  هيونغ  شيك" إن  زيارة  البابا لاون  الرابع  عشر  المتوقعة  في  عام  2027  ستكون  فرصة  مهمة  لدعم  إحلال  السلام في  شبه  الجزيرة الكورية.
وأوضح  السفير الكوري  "شين"  في  تصريحات  أدلى  بها  في  قصر  الفاتيكان في  العاصمة  الإيطالية روما  أنه  سيعمل  على  تعزيز  التعاون  مع  الفاتيكان  من  أجل  تحقيق  السلام  في  شبه  الجزيرة الكورية  وترسيخ  القيم  الإنسانية  المشتركة على  مستوى  العالم.
ومن  المتوقع  أن  يزور  البابا لاون  الرابع  عشر  كوريا  الجنوبية للمشاركة  في  فعالية يوم  الشباب  العالمي التي  ستُعقد  في  سيول  في  شهر  أغسطس  من  عام  2027.  وسوف  تكون  تلك  الزيارة  هي  الرابعة  من  نوعها  لبابا  الفاتيكان  إلى  كوريا  الجنوبية بعد  زيارات  البابا يوحنا  بولس  الثاني في  عامي  1984  و1989،  والبابا فرانسيس  في  عام  2014. 
وأعرب  السفير الكوري  أيضا  عن  أمله  في  أن  يتمكن  البابا  لاون  من  زيارة  كوريا  الشمالية بالإضافة  إلى  كوريا  الجنوبية،  وقال  إن  تلك  الزيارة  في  حالة  تحققها ستشكل  دعما  قويا  لجهود  تخفيف  التوتر  في  شبه  الجزيرة الكورية.
