إعادة افتتاح المركز الإعلامي في البيت الأزرق

Photo : YONHAP News

بدأ الموظفون في المكتب الرئاسي مهامهم الرسمية في المجمع الرئاسي "تشونغ وا ديه"، البيت الأزرق، مع إعادة افتتاح مركز "تشون تشو غوان" الإعلامي.وقد أعيد افتتاح المركز اليوم الاثنين، بعد 3 أعوام و7 أشهر من قيام إدارة "يون صوك يول" بنقل المكتب الرئاسي إلى منطقة "يونغ سان" في سيول.ومن المتوقع أن يبدأ الرئيس "لي جيه ميونغ" مهامه في البيت الأزرق يوم الأحد القادم، بعد اكتمال الانتقال من "يونغ سان"، وسوف يستخدم المكتب الرئاسي من الآن اسمه السابق "تشونغ وا ديه".وسوف تشغل مكاتب الرئيس وموظفيه الإداريين المبنى الرئيسي للمجمع الرئاسي، في حين سيستخدم المساعدون الرئاسيون مباني "يو مين غوان"، لكن الرئيس يعتزم قضاء معظم وقته في "يو مين غوان" لتعزيز التواصل مع مساعديه.ولن يتم نقل مقر الإقامة الرسمي للرئيس من حي "هانام" في سيول إلى حين اكتمال تجديدات مجمع "تشونغ وا ديه" الرئاسي في أوائل العام القادم.