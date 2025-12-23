ارتفاع الصادرات الكورية بنسبة 6.8% في أول 20 يوما من ديسمبر

Photo : YONHAP News

ارتفعت قيمة الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة تقارب 7% في أول 20 يوما من شهر ديسمبر الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بشحنات قوية من أشباه الموصلات.وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الجمارك الكورية أمس الاثنين أن إجمالي الصادرات بلغ 43 مليار دولار أمريكي خلال هذه الفترة، بزيادة نسبتها 6.8% مقارنة بالعام الماضي.ويُعد هذا الرقم الأعلى على الإطلاق خلال هذه الفترة، متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 40.3 مليار دولار الذي سُجّل في العام الماضي.وارتفع متوسط الصادرات اليومية بنسبة 3.6% ليصل إلى 2.61 مليار دولار، مع زيادة عدد أيام العمل بمقدار نصف يوم مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 16.5 يوم.وقفزت قيمة شحنات أشباه الموصلات بنسبة 41.8%، متصدرة بذلك الزيادة الإجمالية، بينما انخفضت صادرات سيارات الركاب بنسبة 12.7%.وارتفعت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 0.7% لتصل إلى 39.2 مليار دولار، مما أسفر عن فائض تجاري قدره 3.8 مليار دولار.