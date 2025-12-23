رؤساء كبرى المجموعات الكورية ينضمون للوفد الاقتصادي الزائر للصين

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يقوم كل من "لي جيه يونغ" رئيس مجلس إدارة شركة سام سونغ للإلكترونيات، و"تشيه تيه وان" رئيس مجلس إدارة مجموعة "إس كيه"، و"تشونغ أوي سون" رئيس مجلس إدارة مجموعة هيون ديه موتور، و"كو كوانغ مو" رئيس مجلس إدارة مجموعة إل جي، بزيارة الصين مطلع العام القادم ضمن وفد اقتصادي.وأوضحت مصادر مطلعة أمس الاثنين أن غرفة التجارة والصناعة الكورية قد بدأت مؤخرا استقبال طلبات الشركات الراغبة في المشاركة في الوفد الاقتصادي الذي سيقوم بزيارة إلى الصين، والذي سيضم حوالي 200 شركة، في مطلع يناير 2026.ومن المتوقع أن يترأس الوفد "تشيه تيه وان" بصفته رئيسا لغرفة التجارة والصناعة الكورية. وكان "تشيه" قد زار الصين في أكتوبر الماضي حيث ناقش سبل دعم نجاح استضافة قمة الرؤساء التنفيذيين لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، وسبل توسيع التعاون الاقتصادي الثنائي.وسوف يحضر الوفد فعاليات تشمل منتدى الأعمال الكوري الصيني، وتوقيع مذكرات تفاهم، واجتماعات ثنائية. وسوف تكون تلك هي المرة الأولى منذ حوالي ست سنوات التي تنظم فيها غرفة التجارة والصناعة الكورية وفدا اقتصاديا إلى الصين، أي منذ ديسمبر 2019، حين تم إرسال وفد بالتزامن مع انعقاد القمة الثلاثية بين كوريا والصين واليابان برئاسة الرئيس الكوري الأسبق "مون جيه إين".