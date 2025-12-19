توقعات بهطول أمطار متفرقة في جميع أنحاء كوريا اليوم الثلاثاء

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تتحول السماء الصافية السائدة في معظم أنحاء كوريا الجنوبية إلى غائمة ابتداء من صباح اليوم الثلاثاء، مما سيؤدي إلى هطول أمطار متفرقة في جميع أنحاء البلاد.وسوف تشهد بعض مناطق شمال مقاطعة "كيونغ كي" والمناطق الجبلية الداخلية في مقاطعة كانغ وان تساقطا للثلوج. أما المناطق الجنوبية وجزيرة جيجو ومنطقة جولا فسوف تشهد هطول أمطار تتراوح بين 5 ملليمترات و20 ملليمترا اليوم وغدا، بينما ستشهد منطقة العاصمة وغرب مقاطعة كانغ وان وشمال مقاطعة تشونغ تشُنغ هطول أمطار تتراوح بين 5 ملليمترات و10 ملليمترات.وسوف تتراوح درجات الحرارة صباح اليوم بين ست درجات تحت الصفر وست درجات مئوية فوق الصفر في جميع أنحاء كوريا، مع تسجيل سيول درجة صفر مئوية، أي أعلى بحوالي خمس إلى ست درجات من أمس الاثنين.أما درجات الحرارة نهارا فسوف تتراوح بين ثلاث وخمس عشرة درجة مئوية في جميع أنحاء البلاد، مع تسجيل خمس درجات مئوية في سيول، وهي درجة مماثلة أو أعلى بقليل من أمس الاثنين.وسوف يصل ارتفاع الأمواج في المياه الجنوبية الداخلية لبحر الشرق إلى حوالي مترين، وفي المياه القريبة من جزيرة جيجو، قد تشهد بعض المناطق رياحا عاصفة ورعدا وبرقا، ثم تبدأ الأمواج بالارتفاع غدا الأربعاء.