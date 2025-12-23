كوريا تسعى لتصنيع ثاني أسرع قطارات فائقة السرعة في العالم

Photo : YONHAP News

أكملت كوريا الجنوبية تطوير التقنيات الأساسية لجيل جديد من القطارات فائقة السرعة، يُتوقع أن يكون ثاني أسرع قطار على مستوى العالم، حيث تصل سرعته إلى 370 كيلومترا في الساعة.أعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل عن هذه الخطة أمس الاثنين، موضحة أن الحكومة ستبدأ تصنيع تلك القطارات العام القادم، وستبدأ عمليات التشغيل التجريبية في أقرب وقت ممكن من عام 2030. وأضافت الوزارة أن هدفها هو تسويق القطارات فائقة السرعة الجديدة بعد عام 2031، وتقليص مدة السفر بين المدن الرئيسية إلى أقل من ساعتين، مع تعزيز سهولة الوصول إلى السكك الحديدية وزيادة القدرة التنافسية للصادرات.واستنادا إلى تقنية تصنيع قطار "كي تي إكس تشونغ ريونغ" فائق السرعة، الأسرع حاليا في كوريا، بسرعة تجارية قصوى تبلغ 320 كيلومترا في الساعة، من المتوقع أن تصل سرعة القطارات الجديدة إلى 407 كيلومترات في الساعة، وسرعة التشغيل التجارية 370 كيلومترا في الساعة.وتُشغّل دول مثل فرنسا وألمانيا واليابان حاليا قطارات فائقة السرعة بسرعة 320 كيلومترا في الساعة، بينما تختبر الصين قطارا من الجيل التالي مصمما لسرعات تجارية تبلغ 400 كيلومتر في الساعة، مع هدف بدء تشغيله في عام 2027. وأعلنت الوزارة عن استثمار ما مجموعه 22.5 مليار وون، أي ما يعادل 15.2 مليون دولار أمريكي تقريبا، في مشروع القطار فائق السرعة المحلي منذ انطلاقه في أبريل 2022.