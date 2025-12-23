مستشار الأمن القومي الكوري يلتقي بمسؤولين يابانيين رفيعي المستوى

Photo : YONHAP News

التقى مستشار الأمن القومي الكوري "وي سونغ لاك" بمسؤولين يابانيين رفيعي المستوى في طوكيو أمس الاثنين، بمن فيهم كبير أمناء مجلس الوزراء "مينورو كيهارا"، وهو أيضا المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية وثاني أعلى مسؤول فيها.وأوضح تقرير نشرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن وي اتفق مع كيهارا على العمل بشكل وثيق لتطوير العلاقات الثنائية بطريقة مستدامة ومستقبلية.كما عقد وي اجتماعات منفصلة مع وزير الخارجية الياباني "توشيميتسو موتيغي"، والأمين العام لمجلس الأمن القومي "كييتشي إيشيكاوا".ويُعتقد أن وي، قد ناقش خلال هذه المحادثات رفيعة المستوى البنود المحتملة على جدول أعمال القمة بين الرئيس "لي جيه ميونغ" ورئيسة الوزراء اليابانية "ساناي تاكايتشي"، والتي تُنسق الحكومتان لعقدها في منتصف يناير في محافظة "نارا" اليابانية.وكان وي قد غادر إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الماضي حيث التقى بوزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكي "ماركو روبيو"، ووزير الطاقة "كريس رايت"، في واشنطن، قبل أن يتوجه إلى كندا. وقد وصل إلى اليابان أول من أمس الأحد بعد جولته في أمريكا الشمالية.