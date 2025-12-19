ترامب يعلن بناء فرقاطات للبحرية الأمريكية بالتعاون مع شركة هان هوا الكورية

Photo : YONHAP News

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فرقاطات البحرية الأمريكية الجديدة ستُبنى بالتعاون مع شركة "هان هوا" الكورية الجنوبية.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في منتجع "مارالاغو" بولاية فلوريدا أمس الاثنين، حيث قال إن القوات البحرية الأمريكية أعلنت الأسبوع الماضي عن خطط لبناء فئة جديدة من الفرقاطات، مشيرا إلى أنها ستُطوّر بالمشاركة مع شركة "هان هوا".وقد أثارت تصريحاته تساؤلات حول ما إذا كانت مبادرة التعاون في بناء السفن بين سيول وواشنطن، والمعروفة باسم مشروع "لنجعل بناء السفن الأمريكية عظيما مرة أخرى"، ستكتسب زخما في العام القادم.ووصف ترامب شركة "هان هوا" بأنها "شركة ممتازة للغاية"، وقال إنها وافقت على استثمار 5 مليارات دولار أمريكي في حوض بناء السفن التابع للبحرية الأمريكية في فيلادلفيا. وأضاف أن حوض بناء السفن كان في السابق منشأة عظيمة أُغلقت منذ زمن بعيد، ولكن أُعيد افتتاحه وهو يعمل الآن مع البحرية الأمريكية وشركات خاصة.ويُعتقد أن حوض بناء السفن في فيلادلفيا الذي أشار إليه ترامب هو حوض بناء السفن "فيلي"، الذي استحوذت عليه شركة "هان هوا".