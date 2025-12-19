كوريا تطور محرك طائرة مقاتلة بتكنولوجيا محلية

صرحت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي الكوري بأنها تقدمت بتقرير عن الخطة الأساسية للبحث والتطوير الخاصة بإنتاج محرك طيران متقدم، وهو أول مشروع كوري يستهدف تطوير محرك "تربوفان" بدفع أساسي يبلغ 16 ألف رطل، من أجل تطبيقه على نظام أسلحة الطيران المستقبلية، بما في ذلك الجيل القادم من الطائرات المقاتلة.جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس، حيث تم تقديم تقرير يتضمن تفاصيل البحث والتطوير لمحرك الطيران المتقدم بقيادة المراكز الصناعية والأكاديمية الكورية.وقالت إدارة البرنامج إنها تخطط بهذا المشروع لتطوير وإنتاج واختبار محرك تجريبي، إلى جانب إنهاء اختبارات الطيران باستخدامه.ويهدف المشروع لتطوير محرك يتميز بتحسن قوة الدفع وكفاءة استهلاك الوقود بنسبة تتراوح بين 10% و15% مقارنة بالمحرك "كي إف - 21"، وذلك بهدف تركيبه في مقاتلات الجيل القادم المأهولة وطائرات الدرون الكبيرة.ومن المتوقع أن تمتد فترة المشروع بين عامي 2027 و2040، وأن تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 3 تريليونات و350 مليار وون.