الصين تؤكد على موقفها من قضايا شبه الجزيرة الكورية

Photo : KBS News

أكدت الحكومة الصينية مجددا على موقفها القائم المتمثل في القيام بدور في الحل السياسي لقضايا شبه الجزيرة الكورية، وقالت إنها شددت على ذلك خلال الحوار الاستراتيجي مع كوريا الجنوبيةبين نائبي وزيري خارجية البلدين، الذي عقد مؤخرا.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لين جيان" في مؤتمر صحفي دوري عقده أمس إن موقف الصين وسياساتها تجاه قضايا شبه الجزيرة الكورية تتميز بالاستمرارية والاستقرار بشكل دائم، مؤكدا أنها ستواصل القيام بدور بنّاء بطريقتها الخاصة للحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، ودفع عملية الحل السياسي لقضاياها.وجاء هذا التأكيد الصيني ردا على استفسار من وسائل إعلام روسية رسمية حول الاستراتيجيات التي قدمتها الصين لتخفيف التوتر في العلاقات بين الكوريتين، وذلك خلال الحوار الاستراتيجي الحادي عشر بين نائبي وزيري خارجية كوريا الجنوبية والصين، الذي عُقد في بكين يوم 18 من الشهر الجاري.ووفقا لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، عقدت النائبة الأولى لوزير الخارجية "باك يون جو" حوارا استراتيجياً مع نظيرها الصيني "ما تشاو شي" في بكين يوم 18 من هذا الشهر حيث ناقشا العلاقات الثنائية والأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية.كما جاء هذا الموقف الصيني بعد تقارير أفادت بأن كوريا الجنوبية وروسيا ناقشتا مؤخرا قضايا ملحة في موسكو، بما في ذلك القضية النووية لكورية الشمالية، لكن وزارة الخارجية الروسية نفت تلك التقارير، ووصفتها بأنها محاولة لزعزعة الثقة بين روسيا وكورية الشمالية، وأكدت أن روسيا لا تجري حاليا أي مشاورات مع كورية الجنوبية.