وزارة التعليم الكورية تُجري تعديلا تنظيميا شاملا

Photo : YONHAP News

تستعد وزارة التعليم في كوريا الجنوبية لإجراء أول عملية إعادة هيكلة تنظيمية رئيسية لها منذ ثلاثة أعوام، وذلك لتسريع تنفيذ مهام السياسة العامة لحكومة الرئيس "لي جيه ميونغ".وبموجب الخطة التي ستدخل حيز التنفيذ في يناير القادم، ستُنشئ الوزارة إدارة جديدة لدعم تنمية المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، سعيا منها لجعل كوريا واحدة من أقوى ثلاث دول على مستوى العالم في هذا المجال.وسوف يُعاد تشكيل إدارة سياسات الموارد البشرية لتصبح إدارة سياسات التعليم العالي والتعلم مدى الحياة، مما يعكس تعزيز دور الجامعات في دعم التعلم مدى الحياة والابتكار.وسوف يتم تقسيم إدارة دعم الجامعات إلى قسميْن: وطني وخاص، وسوف تشرف وحدة الجامعات الوطنية على سياسات دعم الجامعات خارج منطقة العاصمة، بهدف إنشاء عشر جامعات وطنية على غرار جامعة سيول.وسوف تتحول إدارة سياسات التعليم العام إلى إدارة سياسات المدارس، وسوف توسع إدارة دعم المدارس التابعة لها نطاق مهامها لتعزيز التعليم العام ودعم الطلاب في بناء القدرات التي يحتاجونها كأفراد في مجتمع ديمقراطي.