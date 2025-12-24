الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

العلوم

فشل إطلاق الصاروخ هان بيت نانو التابع لشركة إينوسبيس

Write: 2025-12-24 09:16:13

Photo : YONHAP News / InnoSpace YouTube screenshot

فشلت محاولة شركة "إينوسبيس" الكورية الناشئة في مجال الفضاء لإطلاق أول مركبة تجارية لها أمس الثلاثاء بسبب عيب في هيكل الصاروخ.

وانطلق الصاروخ "هان بيت نانو" في الساعة 10:13 صباحا بتوقيت كوريا القياسي من مركز ألكانتارا الفضائي في البرازيل.

وصرحت الشركة بأنه تم رصد مشكلة بعد حوالي 30 ثانية من الإطلاق، وقد هبط الصاروخ داخل منطقة الأمان الأرضية.

وأوضحت إينوسبيس أنها تُجري تحقيقات لتحديد سبب فشل الإطلاق، وسوف تكشف عن نتائج تحليل البيانات.

وكانت الشركة قد أجلت إطلاق الصاروخ ثلاث مرات من قبل.

وفي حالة نجاح عملية الإطلاق، ستكون إينوسبيس أول شركة خاصة في كوريا تضع قمرا اصطناعيا لأحد عملائها في مدار حول الأرض.
