مؤشر البورصة الكورية يواصل الارتفاع لليوم الثالث على التوالي

Photo : YONHAP News

واصل مؤشر سوق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، أمس الثلاثاء، مدعوما بعمليات شراء قوية من قبل المستثمرين الأجانب، مع تراجع المخاوف بشأن فقاعة الذكاء الاصطناعي.وارتفع المؤشر المركب لأسعار الأسهم في البورصة الكورية، كوسبي، بمقدار 11.39 نقطة، أي بنسبة 0.28%، ليغلق عند 4117.32 نقطة.وبلغ حجم التداول 380 مليون سهم بقيمة 13.36 تريليون وون، أي ما يعادل 9 مليارات دولار أمريكي تقريبا، حيث فاق عدد الأسهم الخاسرة عدد الأسهم الرابحة بنسبة 656 إلى 216.وانخفض مؤشر كوسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بمقدار 9.58 نقطة، أي بنسبة 1.03%، ليغلق عند 919.56 نقطة.وفي سوق صرف العملات الأجنبية، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الوون الكوري بمقدار 3.5 وون، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 1483.6 وون، حتى الساعة 3:30 من مساء أمس.