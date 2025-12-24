تسريب معلومات عن التجار المتعاملين مع شركة شين هان كارد

Photo : YONHAP News

أعلنت شركة "شين هان كارد" للبطاقات الائتمانية أنها أبلغت لجنة حماية المعلومات الشخصية بأنها اكتشفت تسرب حوالي 190 ألف معلومة عن التجار المتعاملين معها.وأعلنت شركة بطاقات الائتمان الأولى في كوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء، أن المعلومات المسربة تضمنت أسماء التجار وتواريخ ميلادهم وأرقام هواتفهم المحمولة.ومع ذلك، أكدت الشركة أن تحقيقها الداخلي لم يكشف عن أي اختراق لأرقام تسجيل السكان أو أرقام بطاقات الائتمان أو أرقام الحسابات المصرفية.وأضافت الشركة أن التسريب لم يشمل حاملي البطاقات العاديين، واستبعدت احتمال انتشار المعلومات المسربة إلى جهات أخرى، نظرا لأن الاختراق ناتج عن تصرف غير مسؤول من أحد الموظفين وليس عن هجوم خارجي، بما في ذلك اختراق إلكتروني.وأوضحت الشركة أن تسريب المعلومات كان بهدف استقطاب عملاء جدد لبطاقات الائتمان.