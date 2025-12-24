الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

المحلية

تسريب معلومات عن التجار المتعاملين مع شركة شين هان كارد

Write: 2025-12-24 09:53:29

تسريب معلومات عن التجار المتعاملين مع شركة شين هان كارد

Photo : YONHAP News

أعلنت شركة "شين هان كارد" للبطاقات الائتمانية أنها أبلغت لجنة حماية المعلومات الشخصية بأنها اكتشفت تسرب حوالي 190 ألف معلومة عن التجار المتعاملين معها.
وأعلنت شركة بطاقات الائتمان الأولى في كوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء، أن المعلومات المسربة تضمنت أسماء التجار وتواريخ ميلادهم وأرقام هواتفهم المحمولة.
ومع ذلك، أكدت الشركة أن تحقيقها الداخلي لم يكشف عن أي اختراق لأرقام تسجيل السكان أو أرقام بطاقات الائتمان أو أرقام الحسابات المصرفية.
وأضافت الشركة أن التسريب لم يشمل حاملي البطاقات العاديين، واستبعدت احتمال انتشار المعلومات المسربة إلى جهات أخرى، نظرا لأن الاختراق ناتج عن تصرف غير مسؤول من أحد الموظفين وليس عن هجوم خارجي، بما في ذلك اختراق إلكتروني.
وأوضحت الشركة أن تسريب المعلومات كان بهدف استقطاب عملاء جدد لبطاقات الائتمان.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;