إلزام مشترِي الهواتف المحمولة الجديدة في كوريا بالتعرف على الوجه

Photo : YONHAP News

ابتداء من أمس الثلاثاء، سيُلزم الراغبون في تفعيل هواتفهم المحمولة الجديدة بالخضوع لاختبار التعرف على الوجه.وأعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية أنها بدأت بتطبيق هذا البرنامج الجديد على أساس تجريبي.وبموجب هذا البرنامج، ستضيف شركات الاتصالات الثلاث الكبرى: "إس كي تيليكوم"، و"كي تي"، و"إل جي يو بلاس"، خاصية "التعرف على الوجه" عند تفعيل أي هاتف جديد، بينما ستطبق 43 شركة اتصالات افتراضية هذه الخطوة الإلزامية عن بُعد.وسوف يتعين على الراغبين في الحصول على هواتف جديدة مسح وجوههم باستخدام تطبيق "باس"، وهو تطبيق تعريف طورته شركات الاتصالات الثلاث وتستخدمه العديد من الجهات الحكومية.وتعتزم الحكومة تشغيل هذا البرنامج تجريبيا لمدة ثلاثة أشهر قبل تعميمه على جميع القنوات المتاحة ابتداء من يوم 23 مارس القادم.ويهدف هذا الإجراء إلى منع إنشاء هواتف غير قانونية واستخدامها في أنشطة إجرامية.