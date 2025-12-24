الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الشعب الكوري الجنوبي يُفضّل الديمقراطية الراسخة على النمو الاقتصادي

Write: 2025-12-24 10:03:20

الشعب الكوري الجنوبي يُفضّل الديمقراطية الراسخة على النمو الاقتصادي

Photo : YONHAP News

أظهر استطلاع للرأي أُجري مؤخرا بتكليف من وزارة الثقافة أن المواطنين الكوريين الجنوبيين يُفضّلون الديمقراطية الراسخة على النمو الاقتصادي.
وبحسب الاستطلاع الذي نُشرت نتائجه أمس الثلاثاء، قال 31.9% من المشاركين إنه من الضروري وجود ديمقراطية راسخة، عند سؤالهم عن آمالهم بشأن مستقبل كوريا.
وقال 28.2% إن أعظم آمالهم للبلاد هو الازدهار الاقتصادي، وهو تراجع إلى المرتبة الثانية لأول مرة منذ أن بدأت الوزارة في إجراء هذه الاستطلاعات في عام 1996.
وفي المقابل، قال 46.9% إن كوريا تتمتع بمستوى عالٍ من الديمقراطية، بينما قال 21.8% فقط إنها لا تتمتع بذلك. واعتبر 60.5% من المشاركين أنفسهم من الطبقة المتوسطة أو أعلى من حيث الوضع الاقتصادي لأسرهم، بزيادة قدرها 18.1 نقطة مئوية عن النسبة المسجلة في عام 2022، والبالغة 42.4%. وأفاد 51.9% منهم بأنهم راضون عن حياتهم،
مقارنة بنسبة 65% في الاستطلاع السابق قبل 3 أعوام، بينما انخفض مستوى الرضا عن الحياة من 63.1% إلى 52.9%.
وأظهر أول استطلاع رأي على الإطلاق للأجانب المقيمين في كوريا لمدة عامين على الأقل أن 55.9% منهم أعربوا عن سعادتهم، بينما أجاب 56.1% بأنهم راضون. وقال 43.7% من المشاركين الأجانب إنهم تعرضوا للتمييز في كوريا، وأشار 52.9% منهم إلى أن بلدهم الأصلي هو السبب.
