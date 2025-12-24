انخفاض معاملات البطاقات في كوبانغ بنسبة 4% بعد الكشف عن اختراق البيانات

Photo : YONHAP News

انخفضت معاملات بطاقات الائتمان على منصة كوبانغ، عملاق التجارة الإلكترونية في كوريا، بحوالي 4% في أعقاب حادث اختراق البيانات الضخم الذي تعرضت له الشركة.وأظهرت بيانات تم جمعها من ست شركات بطاقات رئيسية، ونشرها النائب البرلماني "تشو صونغ هوان" من حزب قوة الشعب، أمس الثلاثاء، أن حوالي 44.95 مليون معاملة بطاقات تمت الموافقة عليها في كوبانغ خلال فترة الأسبوعين الممتدين من 30 نوفمبر. ويمثل هذا الرقم انخفاضا بحوالي 1.88 مليون معاملة، أي بنسبة 4.1%، مقارنة بفترة الأسبوعين السابقين من 16 إلى 29 نوفمبر.وخلال الفترة نفسها، انخفض إجمالي قيمة المدفوعات التي تمت في كوبانغ باستخدام البطاقات الست بمقدار 12.7 مليار وون، أي بنسبة 0.91%، ليصل إلى 1.38 تريليون وون.وكانت شركة كوبانغ قد أعلنت يوم 29 نوفمبر عن تسرب المعلومات الشخصية لـ33.7 مليون من عملائها.