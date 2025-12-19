تحالف إم ايه إكس للذكاء الاصطناعي يشهد توسعا ويحقق نتائج ملموسة

Photo : KBS News

شهد تحالف "إم ايه إكس"، الذي أُطلق في كوريا الجنوبية خلال شهر سبتمبر الماضي لتعزيز التحول بالذكاء الاصطناعي في قطاع التصنيع الكوري، توسّعا ملحوظا في عدد المنظمات المشاركة من 1000 إلى 1300 منظمة خلال ثلاثة أشهر فقط.وتعتزم الحكومة الكورية استثمار مبلغ 700 مليار وون من ميزانية العام القادم لدعم خمس مبادرات رئيسية، من بينها تبادل البيانات. وفي هذا السياق، عقدت وزارة التجارة والصناعة والطاقة أول اجتماع دوري للتحالف، اليوم الأربعاء، في مقر غرفة التجارة والصناعة الكورية في سيول، بحضور الوزير "كيم جونغ كوان"، حيث أعلنت عن خمس مبادرات رئيسية للعام القادم، من بينها مشروع تبادل بيانات التصنيع.ويهدف تحالف "إم ايه إكس" إلى رفع الإنتاجية من خلال إنشاء أنظمة أتمتة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتتعلم وتتخذ القرارات بناء على البيانات في مواقع الإنتاج المختلفة.ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة، انضمت حوالي 300 مؤسسة أخرى، من بينها شركة "إس كي"، وفندق لوتي، وشركة "كونكس"، إلى المؤسسات الألف الأولى المشاركة، والتي تضم "سام سونغ للإلكترونيات" و"هيون ديه موتور" و"رينبو روبوتيكس"، ليصل إجمالي عدد المؤسسات المشاركة إلى 1300 مؤسسة.كما تسير المشروعات التعاونية بسلاسة، حيث تجاوز عددها الإجمالي 100 مشروع، وبدأت تحسينات الإنتاجية تؤتي ثمارها. فقد خفضت شركة "جي إس كالتكس" تكاليف الوقود بنسبة 20% باستخدام الذكاء الاصطناعي للحد من الاحتراق غير الكامل في أثناء تقطير النفط الخام. كما خفضت شركة "إنش دي هيون ديه ميبو" وقت العمل، بما في ذلك فحص اللحام، بنسبة 12.5% ​​من خلال نشر روبوتات تعمل بالذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، حسّنت شركة "تي واي إم" المتخصصة في الآلات الزراعية الإنتاجية بنسبة 11% باستخدام الذكاء الاصطناعي لفحص المنتجات بحثا عن التسريبات والخدوش والعيوب.