كوريا تشهد زيادة في عدد المواليد خلال أكتوبر بنسبة 2.5%

زاد عدد المواليد في كوريا الجنوبية خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 2.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وحسب تقرير بعنوان "اتجاهات السكان في أكتوبر 2025" أصدرته وزارة البيانات والإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، ارتفع عدد المواليد في شهر أكتوبر بنسبة 2.5% مقارنة بالعام الماضي ليبلغ 21 ألفا و958.وقد شهد عدد المواليد في كوريا زيادة شهرية مضطردة على مدار 16 شهرا متتالية، منذ شهر يوليو من العام الماضي.وبلغ معدل الخصوبة الكلي في شهر أكتوبر 0.81 طفل بزيادة 0.02 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما زاد عدد حالات الزواج في نفس الشهر بنسبة 0.2% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 19 ألفا و586 حالة زواج.وأوضح مسؤول في الوزارة أن سبب تباطؤ نسبة الزيادة في عدد حلات الزواج خلال شهر أكتوبر يعود إلى تأثير سنة الأساس، حيث إن شهر أكتوبر من العام الماضي شهد ارتفاعا كبيرا، إلى جانب الإجازة الطويلة لعيد الحصاد الكوري هذا العام، وهو ما أدّى إلى تقليص عدد الأيام المتاحة لتقديم طلبات تسجيل الزواج.ومن ناحية أخرى، بلغ عدد حالات الوفاة في شهر أكتوبر 29 ألفا و739 حالة وفاة، بانخفاض نسبته 0.3% مقارنة بالعام الماضي.وبذلك سجلت الزيادة الطبيعية في عدد السكان في كوريا، والتي تُحتسب بالفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات، انخفاضا قدره 7 آلاف و781 نسمة.