الرئيس الروسي يهنئ الزعيم الكوري الشمالي بالعام الجديد

Photo : YONHAP News

بعث الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" ببرقية تهنئة إلى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بمناسبة العام الجديد، أعرب فيها عن ثقته في أن البلدين سيواصلان تعزيز التعاون البناء في القضايا الإقليمية والدولية خلال المستقبل أيضا.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم إن الرئيس الروسي أكد في برقيته التي كان قد أرسلها يوم 18 ديسمبر، على ضرورة تعزيز العلاقات الودية وعلاقات التحالف في المستقبل أيضا.وأشار بوتين إلى أن العام المنصرم كان له أهمية خاصة في العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ، مسلّطا الضوء بشكل كبير على إرسال قوات كورية شمالية إلى منطقة كورسك الروسية.كما أشاد بوتين بالمشاركة البطولية لجنود الجيش الكوري الشمالي في تحرير منطقة كورسك من المحتلين، وما تلاها من أنشطة للمهندسين العسكريين الكوريين الشماليين على الأراضي الروسية، حيث أكد ذلك بوضوح على الصداقة التي لا تقهر والروابط القتالية المتينة بين البلدين.وشدد بوتين على التنفيذ الممنهج لبنود معاهدة المشاركة الاستراتيجية الشاملة التاريخية بفضل جهود البلدين المشتركة، مشيدا بأن ذلك ساهم بشكل ملحوظ في توسيع التعاون المتبادل والمثمر في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة إلى جانب المجالات الإنسانية.كما شدد أيضا على أن استمرار التعاون البنّاء بين البلدين في المستقبل سيصب بلا شك في المصالح الأساسية لشعبيهما، وسيسهم أيضا في إرساء نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب.