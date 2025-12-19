المكتب الرئاسي الكوري يعقد اجتماعا طارئا حول تسرب البيانات من كوبانغ

Photo : YONHAP News

سيعقد المكتب الرئاسي الكوري اجتماعا لوضع تدابير عاجلة لمواجهة قضية تسريب البيانات الشخصية واسعة النطاق التي تعرضت لها شركة "كوبانغ".وصرح المكتب الرئاسي بأن "كيم يونغ بوم" كبير مساعدي الرئيس للشؤون السياسية قد دعا إلى عقد اجتماع طارئ اليوم، رغم أن اليوم هو عطلة عيد الميلاد.ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع حضورا مكثفا لمسؤولين رفيعي المستوى، بمن فيهم وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس لجنة حماية البيانات الشخصية، ورئيس لجنة البث والاتصالات، ورئيس لجنة التجارة العادلة، بالإضافة إلى مسؤولين من الأجهزة الأمنية.كما سيشارك في اجتماع اليوم بعض المسؤولين من الدائرة الدبلوماسية، بمن في ذلك وزير الخارجية ومسؤولون من مكتب الأمن الوطني.ويُفسر هذا التحرك بأنه محاولة للتحقق من الشبهات المثارة مؤخرا بشأن قيام شركة "كوبانغ" بعمليات ضغط استهدفت شخصيات سياسية وحكومية في الولايات المتحدة.علاوة على ذلك، تُشير التحليلات إلى أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التنسيق بين الوزارات ومشاركة الموقف الدقيق للسلطات الأمريكية، خاصة مع ظهور آراء ترجّح احتمال ارتباط هذه القضية بملفات التجارة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.