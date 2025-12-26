تفاقم موجة البرد في كوريا اليوم الجمعة

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تشتد موجة البرد في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، مع انخفاض درجات الحرارة أكثر عن يوم أمس، وإصدار تحذيرات من البرد في معظم أنحاء البلاد.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن درجات الحرارة الصغرى الصباحية انخفضت بما بين 8 إلى 12 درجة مئوية مقارنة بالأمس، بينما ستتراوح درجات الحرارة العظمى خلال النهار بين 7 درجات تحت الصفر و4 درجات فوق الصفر في جميع أنحاء البلاد، أي أقل بحوالي 4 إلى 6 درجات مقارنة بالأمس. كما يُتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في سيول إلى 4 درجات تحت الصفر.ومن المرجح أن تظل درجات الحرارة في العديد من المناطق الوسطى في مستوى يقل عن درجة التجمد طوال اليوم.وسوف تكون السماء صافية في معظم أنحاء البلاد، على الرغم من توقعات بهطول أمطار أو ثلوج على طول الساحل الغربي لمقاطعة "جولا" في الصباح، وعلى جزيرة "جيجو" خلال فترة ما بعد الظهر.ومن المتوقع أن تتراكم الثلوج إلى أكثر من 15 سنتيمترا في المناطق الجبلية في "جيجو"، وأكثر من 10 سنتيمترات على طول الساحل الغربي لمقاطعة "جولا"، وما بين 1 و5 سنتيمترات في "كوانغ جو" وجنوب "جولا" والساحل الغربي لمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ".