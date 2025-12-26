شركة هان هوا تجري استعدادات لبناء غواصات نووية للقوات البحرية الأمريكية

Photo : YONHAP News

قالت شركة "هان هوا" الكورية إنها بدأت بالفعل الاستعدادات لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية وسفن أخرى لصالح القوات البحرية الأمريكية، في حوض بناء السفن التابع لها في "فيلادلفيا".وكشف "توم أندرسون" رئيس قسم بناء السفن الأمريكية في "هان هوا ديفينس يو إس إيه"، عن هذه المعلومات خلال مؤتمر صحفي في حوض بناء السفن "هان هوا فيلي" يوم الاثنين، حيث قال إن حوض بناء السفن يتمتع بمزايا رئيسية في تحقيق الإنتاج المشترك للغواصات النووية مع كوريا الجنوبية، التي وصفها بأنها أقوى حليف للولايات المتحدة.وأوضح "أندرسون" أن الأعمال التحضيرية تشمل تأمين الموظفين والعمال، وتحسين كفاءة الإنتاج، والاستثمار في المرافق، ونقل التكنولوجيا.وردّا على سؤال حول موعد بدء إنتاج الغواصات النووية، قال "أندرسون" إن ذلك يعتمد على كيفية تعاون سيول وواشنطن في هذا الشأن، وأكد أن حوض بناء السفن لديه القدرة على بناء غواصات نووية، دون أن يقتصر على نماذج محددة.وأوضح مسؤول في "هان هوا" لاحقا أن "أندرسون" كان يقصد أن الغواصات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية سيتم بناؤها في حوض بناء السفن "هان هوا فيلي"، بينما سيتم بناء الغواصات الكورية الجنوبية التي تعمل بالطاقة النووية في حوض بناء السفن "هان هوا أوشن" في منطقة "كو جيه"، بمقاطعة جنوب "كيونغ سانغ".وجاءت تصريحات "أندرسون" بعد أن قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن الفرقاطات الجديدة للبحرية الأمريكية سيتم بناؤها بالتعاون مع "هان هوا".