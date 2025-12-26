زعيم كوريا الشمالية يدين مساعي كوريا الجنوبية لبناء غواصة نووية

Photo : YONHAP News

انتقد زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" مساعي كوريا الجنوبية لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية، ووصفها بأنها "خطوة هجومية تنتهك أمن بلاده وسيادتها البحرية".وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الخميس إن "كيم" أعرب عن هذا الموقف خلال تفقده لموقع تقوم فيه كوريا الشمالية ببناء غواصة صواريخ استراتيجية موجهة تعمل بالطاقة النووية وتزن 8700 طن.ووصف "كيم" خطة كوريا الجنوبية لتطوير الغواصات بموجب اتفاقها مع الولايات المتحدة، بأنها تشكل تهديدا أمنيا يجب التصدي له بكل الوسائل، حيث إن تلك الخطوة ستؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وشدد على أن بيونغ يانغ لا تخطط لتغيير سياستها الأمنية الوطنية أو مبدأ ردع العدو.وقال إنه يجب توضيح أن القوات المعادية التي تهدد السيادة الاستراتيجية لكوريا الشمالية ستدفع ثمنا باهظا وستُواجَه بالانتقام إذا لجأت إلى الهجوم.ويبدو أن مصطلح "غواصة صواريخ استراتيجية تعمل بالطاقة النووية" يشير إلى غواصة تعمل بالطاقة النووية وتحمل صواريخ استراتيجية موجهة.