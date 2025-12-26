آسيانا تعلن عن تسرب بيانات 10 آلاف من موظفيها

Photo : YONHAP News

أعلنت شركة الخطوط الجوية "آسيانا"، التي تعد ثاني أكبر شركة طيران في كوريا الجنوبية، عن تسرب المعلومات الشخصية لحوالي عشرة آلاف من موظفيها وموظفي الشركات الشريكة لها، في هجوم قرصنة مشتبه به، دون أن تتأثر بذلك بيانات العملاء.ووفقا لمصادر مطلعة أمس الخميس، أصدرت شركة الطيران إشعارا داخليا طارئا في حوالي الساعة 2:30 مساء لتنبيه الموظفين من الاختراق.وفي الإشعار، قالت "آسيانا" إن محاولة قرصنة خارجية في اليوم السابق تضمنت وصولا غير مصرح به إلى خادم خارجي، مما سمح للمتسللين بدخول نظام الإنترنت الداخلي الخاص بها.وتضمنت المعلومات المسربة أسماء وأرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني لموظفي "آسيانا" وموظفي الشركات الشريكة، بمن في ذلك موظفو مراكز خدمة العملاء، كما تم اختراق كلمات المرور المشفرة وأرقام هوية الموظفين والأقسام والمسميات الوظيفية.وأكدت شركة الطيران أن بيانات العملاء لم تتأثر.وقال مسؤول في شركة طيران "آسيانا" إن الشركة قامت على الفور بحجب مسار الوصول غير القانوني بعد اكتشاف الاختراق وإخطار الموظفين والسلطات المختصة. وأضاف أن الشركة اتخذت تدابير وقائية، بما في ذلك تغيير حسابات مسؤولي النظام وكلمات المرور.