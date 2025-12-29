زعيم كوريا الشمالية يُشرف على تدريبات لإطلاق صواريخ كروز

Photo : YONHAP News

أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت تدريبات لإطلاق صواريخ كروز استراتيجية بعيدة المدى في البحر الأصفر أمس الأحد.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الاثنين إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على التدريبات التي شهدت إطلاق صواريخ كروز استراتيجية لتحلق في مدار طيران محدد مسبقا لمدة عشر ثوانٍ و199 ثانية، ثم عشر ثوانٍ و203 ثوانٍ، لتصيب أهدافها.وأوضح التقرير أن التدريبات أُجريت لمراجعة جاهزية الرد الهجومي المضاد والقدرة القتالية للوحدات الفرعية للصواريخ بعيدة المدى.ونقل التقرير عن كيم قوله إنه يشعر بالارتياح، حيث إن نتائج تلك التدريبات تُعدّ تحققا عمليا وإثباتا واضحا للموثوقية المطلقة والجاهزية القتالية لقدرات كوريا الشمالية على الردع الاستراتيجي. كما شدد كيم على أن التحقق من موثوقية وسرعة استجابة مكونات الردع النووي لكوريا الشمالية بشكل دوري هو مجرد إجراء مسؤول، في ظل مواجهتها لتهديدات أمنية متعددة. وأكد كيم أيضا أن حزب العمال والحكومة سيواصلان بذل قصارى جهدهما لتطوير القوة النووية القتالية للدولة.