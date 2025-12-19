وزارة التوحيد تسعى لفتح الوصول العام إلى صحيفة رودونغ شينمون

Photo : YONHAP News

أعلنت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية أنها تتشاور مع الوزارات المعنية بشأن سبل فتح الوصول العام إلى البيانات المتعلقة بكوريا الشمالية، بما في ذلك صحيفة رودونغ شينمون الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية.وفي مؤتمر صحفي عقدته يوم الجمعة، صرّحت نائبة المتحدث باسم وزارة التوحيد "تشانغ يون جونغ" بأن صحيفة رودونغ شينمون والعديد من البيانات الأخرى تُصنّف حاليا كوثائق خاصة، ويقتصر الوصول إليها على الجهات المُصرّح لها.وتُكثّف حكومة كوريا الجنوبية إجراءات توسيع نطاق الوصول العام بعد أن صرّح الرئيس لي جيه ميونغ، خلال إحاطة سياسية للوزارة الأسبوع الماضي، بأن القيود الحالية تُعامل الجمهور وكأنه سهل الانخداع بالدعاية والتحريض.ومن المتوقع مراجعة إعادة تصنيف صحيفة رودونغ شينمون إلى فئة الوثائق العامة، والبتّ فيها نهائيا خلال اجتماع بين الوزارة وجهاز المخابرات الوطنية والجهات المعنية الأخرى.وإذا وُضعت الصحيفة الكورية الشمالية في القسم العام، فسوف يكون بإمكان الجمهور الوصول إليها كغيرها من المنشورات. ومع ذلك، سيظل الوصول إلى النسخة الإلكترونية للصحيفة، بالإضافة إلى حوالي 60 موقعا إلكترونيا كوريا شماليا آخر، مقيدا بموجب قانون تعزيز استخدام شبكات المعلومات والاتصالات وحماية المعلومات.