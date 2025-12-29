ارتفاع حاد لأسهم كوبانغ في وول ستريت بعد إعلانها نتائج التحقيق في اختراق البيانات

Photo : YONHAP News

ارتفعت قيمة أسهم شركة كوبانغ الكورية بشكل حاد في بورصة وول ستريت الأمريكية في أول يوم تداول لها بعد أن أعلنت الشركة عملاقة التجارة الإلكترونية عن نتائج تحقيقاتها الخاصة في حادث اختراق البيانات الأخير.وأنهت أسهم شركة كوبانغ، الشركة الأم لمنصة كوبانغ، تداولات يوم الجمعة عند 24 دولارا أمريكيا و27 سنتا، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6.45% مقارنة بيوم التداول السابق.وكانت كوبانغ قد أعلنت في بيان صحفي صدر يوم الخميس بتوقيت كوريا، أنها حددت هوية الموظف السابق المسؤول عن اختراق بيانات حسابات 33.7 مليون عميل، وتعقبته، كما استعادت جميع الأجهزة والقرص الصلب المستخدم في اختراق البيانات، ولم تجد أي دليل على نقل بيانات خارجي.لكن الحكومة الكورية الجنوبية صرحت بأن مزاعم كوبانغ لم يتم التحقق منها بعد من قبل فريق التحقيقات المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص.