كيم جونغ أون يشيد بالتحالف مع روسيا في برقية تهنئة إلى بوتين

أرسل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبيل حلول العام الجديد، أشاد فيها بالتحالف بين البلدين، وأكد عزمه على الحفاظ على العلاقات الوثيقة بينهما وتعزيزها.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، يوم السبت، أن كيم وصف بوتين بـ"الرفيق المحترم"، وقال إن كوريا الشمالية وروسيا قد ارتقتا بعلاقتهما إلى "أصدق تحالف يتقاسم فيه الإنسان الحياة والموت في خندق واحد".ويُعدّ هذا التعليق إشارة واضحة إلى نشر القوات الكورية الشمالية في روسيا لدعم هجومها العسكري في أوكرانيا.ووصف زعيمُ النظام الكوري الشمالي التحالفَ الثنائي بأنه "لا يُقهر، وثروة مشتركة ثمينة ستحملها الأجيال القادمة".وجاءت برقية كيم ردا على رسالة مماثلة من بوتين بتاريخ 18 ديسمبر، أعرب فيها الرئيس الروسي عن ثقته في أن الجانبين سيعملان معا بشكل بنّاء لمعالجة القضايا الإقليمية والدولية.وقد عززت بيونغ يانغ وموسكو تعاونهما العسكري منذ توقيع الجانبين معاهدة المشاركة الاستراتيجية الشاملة في يونيو 2024.