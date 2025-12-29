توقعات بهطول أمطار وثلوج اليوم في كوريا خاصة المناطق الوسطى

Photo : YONHAP News

شهدت كوريا الجنوبية أمس الأحد طقسا غائما في معظم أنحائها، مع هطول أمطار أو ثلوج في أجزاء من المنطقة الوسطى.ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية، بلغت معدلات هطول الأمطار حوالي 5 ملليمترات، ومن المتوقع تساقط ثلوج أكثر كثافة على المناطق الداخلية والجبلية من مقاطعة كانغ وان حتى صباح اليوم الاثنين، بمعدلات تصل إلى سنتيمتر واحد في الساعة أحيانا.ومن المتوقع أن يصل إجمالي تساقط الثلوج اليوم إلى ما بين ثلاثة وثمانية سنتيمترات على جبال مقاطعة كانغ وان، وما بين سنتيمتر واحد وسبعة سنتيمترات في المناطق الداخلية، وما بين سنتيمتر واحد وثلاثة سنتيمترات في شرق مقاطعة كيونغ كي.وسوف تستمر الأجواء الغائمة في جميع أنحاء البلاد طوال اليوم الاثنين، مع احتمال هطول أمطار أو ثلوج في أجزاء من المنطقة الوسطى، ومقاطعة شمال جولا، وداخل مقاطعة شمال كيونغ سانغ من الصباح الباكر وحتى فترة ما بعد الظهر.وسوف تتراوح درجات الحرارة صباح اليوم الاثنين بين ثلاث درجات تحت الصفر وسبع درجات مئوية فوق الصفر في جميع أنحاء البلاد، أي أعلى بحوالي ثلاث إلى خمس درجات مقارنة بالأمس الأحد، بينما ستصل درجات الحرارة العظمى خلال النهار إلى ما بين خمس إلى أربع عشرة درجة، وهي درجات مماثلة أو أعلى قليلا من يوم أمس.