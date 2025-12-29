الرئيس لي جيه ميونغ يبدأ أول يوم عمل له في البيت الأزرق

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يبدأ الرئيس الكوري لي جيه ميونغ عمله في المقر الرئاسي القديم، البيت الأزرق، اليوم الاثنين، بعد العودة الرسمية إلى المجمع الرئاسي "تشونغ وا ديه"، في وسط سيول.ويأتي هذا الإجراء بعد حوالي 3 أعوام وسبعة أشهر من قيام الرئيس السابق يون صوك يول بنقل المكتب الرئاسي إلى مجمع وزارة الدفاع في حي يونغ سان في سيول في مايو 2022.وقد تم إنزال العلم الرئاسي الذي يحمل طائرَي فينيكس في المكتب الحالي منتصف ليلة أمس الأحد، ورفعه في الوقت نفسه في البيت الأزرق، "تشونغ وا ديه".كما سيعود الاسم الرسمي للمكتب الرئاسي إلى "تشونغ وا ديه"، وسوف يعود شعاره إلى التصميم المستخدم سابقا.وبهذا الانتقال، يُسدل الستار فعليا على "عهد يونغ سان" وتُستكمل عملية العودة إلى "تشونغ وا ديه".