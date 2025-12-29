النشاطات العلنية لزعيم كوريا الشمالية تبلغ ذروتها في عام 2025

Photo : KCNA / Yonhap News

شهد عام 2025 أعلى نسبة ظهور علني للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون منذ تسع سنوات.ووفقا لتحليل نشره المعهد الكوري للتوحيد الوطني الذي يقع مقره في سيول، أمس الأحد، فقد أفادت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية بـ118 نشاطا علنيا لكيم حتى نهاية نوفمبر الماضي.وبإضافة حالات الظهور التي تم الإبلاغ عنها في الفترة من 1 إلى 27 ديسمبر، والتي لم يحصها المعهد بعد، يرتفع الإجمالي إلى 131 حالة. ويتجاوز هذا الرقم بقليل عدد حالات الظهور المسجلة في العام الماضي والبالغة 127، وبالتالي يُعد هذا العام الأكثر نشاطا لكيم منذ عام 2016، حين أفادت تقارير وسائل الإعلام بظهوره 131 مرة.ويفسر المحللون هذا الارتفاع بأنه يعكس سعي كيم لتوسيع نطاق مشاركاته الدبلوماسية في الخارج، بما في ذلك الظهور في المحافل الدولية، مع تسريع تنفيذ الخطط الخمسية في القطاعات السياسية والعسكرية والمعيشية في الداخل.