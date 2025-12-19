معظم الأجانب في كوريا يقيمون في منطقة العاصمة

Photo : YONHAP News

اتضح أن معظم الأجانب المسجلين المقيمين في كوريا الجنوبية لفترات طويلة للدراسة أو العمل، يعيشون في سيول أو ضواحيها.ووفقا لبيانات صادرة عن هيئة الهجرة الكورية يوم السبت، سجل عدد الأجانب المقيمين بشكل رسمي في البلاد لمدة 90 يوما على الأقل، رقما قياسيا بلغ 1.61 مليون شخص حتى نوفمبر، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالعام السابق.وأشارت البيانات إلى أن عدد الأجانب المسجلين المقيمين في كوريا ككل خلال الفترة نفسها شهد زيادة سنوية بنسبة 3.2% فقط.ويقيم 54% من الأجانب المسجلين في منطقة العاصمة الكبرى، وتتركز النسبة الأكبر منهم في "هوا صونغ" بمقاطعة كيونغ كي. وجاءت مدينة "سي هُنغ" في كيونغ كي في المرتبة الثانية، بينما احتلت منطقة "دان وان" في مدينة "آن سان" بالمقاطعة نفسها، المرتبة الثالثة.وكان 20.6% من الأجانب المسجلين يعيشون في مقاطعتيْ شمال وجنوب كيونغ سانغ في الجنوب الشرقي، و12.8% في مقاطعتيْ شمال وجنوب تشونغ تشُنغ في المنطقة الوسطى، و8.9% في مقاطعتي شمال وجنوب جولا في المنطقة الغربية.