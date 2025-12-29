تشونغ ميونغ هون يؤكد دعمه للموسيقيين كقائد لأوركسترا كي بي إس السيمفونية

Photo : YONHAP News

أكد "تشونغ ميونغ هون" الذي تم تعيينه قائدا لأوركسترا كي بي إس السيمفونية حتى عام 2028، أن أولويته ستكون رعاية الموسيقيين ودعمهم بدلا من السعي وراء تنفيذ مشروعات موسيقية ضخمة.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في سيول يوم الجمعة، حيث قال تشونغ إنه يرغب في مساعدة العازفين على استعادة شغفهم بالموسيقى الأوركسترالية من خلال الثقة والاحترام المتبادلين بين قائد الأوركسترا وأعضائها.ويعود تشونغ إلى أوركسترا كي بي إس السيمفونية لأول مرة منذ 28 عاما، بعد أن شغل سابقا منصب قائدها الخامس، مشيرا إلى شعوره الدائم بالمسؤولية تجاه وطنه. وسوف يتولى تشونغ منصب قائد أوركسترا كي بي إس إلى جانب منصبه القادم كمدير موسيقي لدار أوبرا لاسكالا الإيطالية، ووصف هذا التعيين المزدوج بأنه مرحلة أكثر شخصية وأقل عبئا في مسيرته المهنية.ومع احتفال أوركسترا كي بي إس بالذكرى السبعين على تأسيسها العام القادم، يخطط تشونغ لتعزيز برنامجها الموسيقي الأساسي، والتوسع من أعمال برامز إلى مالر، وتقديم نسخة حفلة موسيقية من أوبرا "كارمن" لـ"بيزيه".وكانت أوركسترا هيئة الإذاعة الكورية، كي بي إس، قد أعلنت أنها ستوسع نطاق تواصلها مع الجمهور من خلال حفلات موسيقية مجتمعية وعمليات تعاون دولية، مما يعزز دورها كأوركسترا تابعة لهيئة الإذاعة العامة.