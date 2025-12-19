كوريا تختتم عضويتها في مجلس الأمن هذا الأسبوع

Photo : YONHAP News

ستختتم كوريا الجنوبية عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي التي استمرت خلال عامي 2024 و2025، في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الـ31 من ديسمبر الجاري بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أي الساعة الثانية بعد ظهر الأول من يناير 2026 بتوقيت كوريا.وكانت تلك العضوية لكوريا الجنوبية في مجلس الأمن الثالثة من نوعها، بعد فترتيْ عامي 1996 و1997، وعاميْ 2013 و2014.وخلال فترة عضويتها الأخيرة، تولت كوريا الجنوبية رئاسة لجنتي العقوبات الدولية المعنيتين باليمن والسودان، كما تولت رئاسة فريق العمل المعني بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وتلقت تقييمات بأن توليها عضوية مجلس الأمن هذه المرة قد شكل فرصة لتوسيع آفاق علاقاتها الدبلوماسية.يُذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد 87 قرارا حتى يوم 21 ديسمبر الجاري، خلال فترة عضوية كوريا الجنوبية في المجلس حسبما قالت وزارة الخارجية الكورية.