ارتفاع مؤشر البورصة الكورية على خلفية انتعاش سوق الرقائق الإلكترونية

Photo : YONHAP News

أغلقت سوق الأسهم في كوريا الجنوبية على ارتفاع أمس الاثنين، مدعومة بارتفاع أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، ووصول الوون الكوري إلى أعلى مستوى له في شهرين مقابل الدولار الأمريكي.وقفز مؤشر الأسهم الكوري المركب، كوسبي، بمقدار 90.88 نقطة، أي بنسبة 2.2%، ليغلق عند 4220.56 نقطة.وبلغ حجم التداول 497.51 مليون سهم بقيمة 14.35 تريليون وون، أي ما يعادل 10.02 مليار دولار أمريكي تقريبا، حيث فاق عدد الأسهم الخاسرة عدد الأسهم الرابحة بنسبة 571 إلى 316.كما ارتفع مؤشر كوسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، 12.92 نقطة، أي بنسبة 1.4%، ليغلق عند 932.59 نقطة.وارتفعت قيمة الوون الكوري الجنوبي بمقدار 10.5 وون مقابل الدولار الأمريكي، مسجلا 1429.8 وون للدولار الواحد عند الساعة 3:30 مساء، وهو أعلى مستوى له منذ 3 نوفمبر، حين أغلق عند 1428.8 وون.