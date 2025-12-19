وزارة الدفاع تُعاقب قادة عسكريين للاشتباه في تورطهم في الأحكام العرفية

Photo : YONHAP News

فرضت وزارة الدفاع الكورية عقوبات صارمة على قادة عسكريين متهمين بلعب دور محوري في قضية الأحكام العرفية التي حدثت العام الماضي.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع "تشونغ بين نا" للصحفيين أمس الاثنين، بأنه تم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق كل من: "كواك جونغ كيون" القائد السابق لقيادة العمليات الخاصة بالجيش، و"يو إين هيونغ" القائد السابق لقيادة مكافحة التجسس الدفاعي، و"لي جين او" القائد السابق لقيادة الدفاع عن العاصمة، لخرقهم واجباتهم الائتمانية وعدم امتثالهم للقوانين واللوائح. كما عوقب نائب رئيس أركان الجيش السابق "كو هيون صوك" لعدم امتثاله للقوانين واللوائح.يذكر أنه في الجيش الكوري، عند إعفاء ضابط من منصبه، تُخفض مدفوعات معاشه التقاعدي إلى النصف، بينما يحصل الضباط المفصولون على مدفوعات معاشاتهم التقاعدية كاملة باستثناء حالات الرشوة والاختلاس.ويُشتبه في أن المسؤولين العسكريين الأربعة أرسلوا قوات إلى البرلمان ولجنة الانتخابات الوطنية في 3 ديسمبر 2024. ويخضع يو ولي وكواك حاليا للمحاكمة فيما يتعلق بأدوارهم في محاولة الرئيس السابق يون صوك يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.