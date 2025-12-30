معنويات الأعمال في كوريا تسجل أعلى مستوى لها في 17 شهرا

Photo : Getty Images Bank

شهدت معنويات قطاع الأعمال في كوريا الجنوبية تحسنا ملحوظا، حيث سجلت أعلى مستوى لها في 17 شهرا خلال شهر ديسمبر الجاري، مدعومة بزيادة الاستثمارات الرأسمالية من قبل الشركات المصنعة في الولايات المتحدة، فضلا عن ارتفاع الطلب في قطاع الخدمات مع نهاية العام.وأظهر مسح الأعمال الذي أجراه البنك المركزي الكوري، ونُشر اليوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر معنويات قطاع الأعمال المركب لجميع القطاعات بمقدار 1.6 نقطة مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 93.7 نقطة.ويُعد هذا الرقم الأعلى منذ يوليو من العام الماضي، على الرغم من أنه لا يزال دون المستوى المرجعي البالغ 100 نقطة، مما يشير إلى استمرار التشاؤم العام في معنويات الشركات.وارتفع مؤشر معنويات قطاع الأعمال للشركات المصنعة بمقدار 1.7 نقطة مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 94.4 نقطة في ديسمبر. كما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات، الذي يشمل المطاعم وتجار الجملة والتجزئة، بمقدار 1.4 نقطة ليصل إلى 93.2 نقطة.وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير بمقدار 1.7 مقارنة بالشهر الماضي، ليصل إلى 89.4 نقطة.