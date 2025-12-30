زعيم كوريا الشمالية يتفقد مصنعا للذخائر يُنتج قاذفات صواريخ متعددة

Photo : YONHAP News

زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مصنعا للذخائر يُنتج قاذفات صواريخ متعددة. وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء أن كيم أجرى تفتيشا ميدانيا لمنشأة رئيسية لصناعة الذخائر أول من أمس الأحد، لمراجعة إنتاج قاذفات الصواريخ المتعددة المُقرر نشرها في وحدات رئيسية من الجيش الكوري الشمالي.ونقل التقرير عن كيم قوله إن نظام الصواريخ المتعددة، الذي سيكون "الوسيلة الرئيسية للضربات" لكوريا الشمالية، سيُحدث تحولا جذريا في تكوين قواتها المدفعية، وأضاف أن المصنع يلعب دورا محوريا في تنفيذ استراتيجية الحزب العسكرية لتحديث وتوسيع قدرات المدفعية بعيدة المدى.وفي إشارة إلى نظام الأسلحة، قال كيم إنه قادر على إبادة العدو من خلال ضربة دقيقة مفاجئة بدقة عالية وقوة تدميرية هائلة، ويمكن استخدامه أيضا كوسيلة هجوم "استراتيجية"، ووصفه بأنه "نظام أسلحة فائق القوة". ويُشير وصفه بالأسلحة "الاستراتيجية" إلى إمكانية امتلاك القدرات النووية.كما دعا كيم قطاع صناعة الذخائر إلى المضي قدما بنشاط في إنشاء هيكل صناعي متقدم، والتوسع المستمر في القدرة الإنتاجية، والتحديثات التكنولوجية المبتكرة لتلبية أهداف ومتطلبات التحديث العسكري.