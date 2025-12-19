الشرطة الكورية تستعد لفعاليات العد التنازلي للعام الجديد وسط سيول

Photo : KBS News

من المتوقع أن تقوم الشرطة الكورية بفرض قيود على حركة المرور في وسط العاصمة سيول استعدادا لفعاليات نهاية العام وبداية العام الجديد، بما في ذلك مراسم "قرع جرس ليلة رأس السنة"، وذلك تحسبا لتجمّع حشود كبيرة.وتتوقع شرطة سيول أن يتجمع حوالي 220 ألف شخص خلال يومي 31 ديسمبر و1 يناير للمشاركة في 29 فعالية تشمل العد التنازلي لعام 2025 واستقبال أول شروق شمس لعام 2026، والتي تنظمها بلدية سيول والمناطق التابعة لها.وتخطط الشرطة لإنشاء نظام دعم شامل ونشر 3 آلاف و63 شرطيا، لا سيما في المناطق المتوقع ازدحامها مثل "جونغ نو" و"نام ديه مون".وفيما يخص مراسم قرع الجرس في مبنى "بو شين كاك"، سيتم إغلاق الطرق الرئيسية في وسط المدينة، بما في ذلك طريق "جونغ نو"، وطريق "أو جونغ غوك رو"، وطريق "تشونغ غيه بوك رو"، وذلك ابتداء من الساعة 6 مساء غد وحتى الساعة 7 من صباح بعد غد.وتخطط الشرطة لتقسيم منطقة الفعاليات إلى 12 قسما لإدارتها، كما ستعتمد إجراء "المرور دون توقف" في محطة "جونغ غاك" بشكل استباقي، وذلك في الفترة ما بين الساعة 11 من ليلة غد والساعة 1 من فجر بعد غد، حيث يُتوقع وصول الزحام إلى ذروته.ونصحت الشرطة للمواطنين باستخدام مترو الأنفاق بقدر الإمكان عند زيارة الأماكن المزدحمة، والتحقق من المعلومات المروروية مسبقا في حالة استخدام السيارات.