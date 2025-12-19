مؤشر كوسبي يحقق أعلى طفرة على مستوى العالم هذا العام

Photo : YONHAP News

حقق مؤشر سوق الأسهم الكورية تحولا دراماتيكيا مذهلا في عام 2025، بحيث يمكن تلخيص أدائه بعبارة "من الأخير إلى الأول".فبعد أن سجل مؤشر البورصة الكورية، "كوسبي"، أداء سيئا بين أسواق الأسهم الرئيسية على مستوى العالم خلال العام الماضي، أنهى تداولات يوم 29 من هذا الشهر عند مستوى 4,220.56 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 75.89% منذ بداية العام.وتُعد نسبة ارتفاع "كوسبي" هذا العام ثالث أعلى مستوى في تاريخ البورصة الكورية، بعد عامي 1987 و1999.ورغم حالة عدم اليقين الكبيرة التي سادت في بداية العام بسبب أحداث سياسية كبرى مثل قضية عزل الرئيس الكوري السابق يون صوك يول وحروب الرسوم الجمركية الأمريكية، إلا أن المخاطر السياسية تبددت مع إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في يونيو، مما أدى إلى عودة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية بشكل ضخم.كما ساهمت سياسات الحكومة الجديدة لتطوير سوق رأس المال وتعزيز قيمة المساهمين في تحسين ثقة المستثمرين.وقد اخترق مؤشر "كوسبي" مستوى 3 آلاف نقطة في 20 يونيو، ثم تجاوز مستوى 4 آلاف نقطة خلال تداولات يوم 27 أكتوبر، وصولا إلى تسجيل أعلى مستوى إغلاق تاريخي له عند 4,221.87 نقطة في 3 نوفمبر.وبعائد سنوي قدره 75.89%، احتلت سوق الأسهم الكورية المركز الأول عالميا بفارق كبير عن سائر الأسواق الكبرى، متجاوزة بمراحل عائدات أسواق الولايات المتحدة واليابان والصين وتايوان. ويرجع السبب في هذا الصعود القوي إلى توسع السيولة مع استئناف المصرف الفيدرالي الأمريكي لتخفيض سعر الفائدة، بالإضافة إلى تركز الأموال في أسهم أشباه الموصلات وسط طفرة الذكاء الاصطناعي.كما ارتفع مؤشر "كوسداك" للشركات الكنولوجية بنسبة 37.51%، محققا أداء ضمن المراتب العليا عالميا.وبفضل هذا الانتعاش، شهدت نتائج شركات الأوراق المالية تحسنا كبيرا، حيث ارتفع صافي أرباحها وحجم أصولها بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، مع بروز أداء الشركات الكبرى وعلى رأسها شركة كوريا للاستثمار والضمانات.