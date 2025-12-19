الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

الرئيس الكوري يترأس آخر اجتماع لمجلس الوزراء هذا العام في البيت الأزرق

Write: 2025-12-30 12:10:05Update: 2025-12-30 13:34:11

الرئيس الكوري يترأس آخر اجتماع لمجلس الوزراء هذا العام في البيت الأزرق

Photo : YONHAP News

سيعقد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" اليوم الثلاثاء أول اجتماع اسبوعي لمجلس الوزراء، منذ عودته إلى مقر الرئاسة "البيت الأزرق".
ومن المقرر أن تتم خلال الاجتماع مناقشة وإقرار مشروعات قوانين مررها البرلمان بقيادة الحزب الديمقراطي الحاكم، ومن بينها "قانون إنشاء محكمة متخصصة في قضايا التمرد" و"قانون مكافحة المعلومات المضللة والمفبركة".
ومن المتوقع أن يتم إقرار هذه القوانين خلال الاجتماع، خاصة وأن البيت الأزرق قد أعرب سابقا عن موقفه المبدئي باحترام القوانين التي يقرها البرلمان.
ونظرا لأن هذا هو آخر اجتماع لمجلس الوزراء هذا العام، فمن المتوقع أن يستعرض الرئيس لي نتائج إدارة شؤون الدولة خلال الفترة الماضية، ويناقش التوجهات السياسية للعام القادم.
بالإضافة إلى ذلك، سيطّلع الرئيس على خطط المتابعة الخاصة بكل وزارة فيما يتعلق بتقارير العمل التي قُدمت خلال هذا الشهر.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;