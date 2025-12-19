الرئيس الكوري يترأس آخر اجتماع لمجلس الوزراء هذا العام في البيت الأزرق

Photo : YONHAP News

سيعقد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" اليوم الثلاثاء أول اجتماع اسبوعي لمجلس الوزراء، منذ عودته إلى مقر الرئاسة "البيت الأزرق".ومن المقرر أن تتم خلال الاجتماع مناقشة وإقرار مشروعات قوانين مررها البرلمان بقيادة الحزب الديمقراطي الحاكم، ومن بينها "قانون إنشاء محكمة متخصصة في قضايا التمرد" و"قانون مكافحة المعلومات المضللة والمفبركة".ومن المتوقع أن يتم إقرار هذه القوانين خلال الاجتماع، خاصة وأن البيت الأزرق قد أعرب سابقا عن موقفه المبدئي باحترام القوانين التي يقرها البرلمان.ونظرا لأن هذا هو آخر اجتماع لمجلس الوزراء هذا العام، فمن المتوقع أن يستعرض الرئيس لي نتائج إدارة شؤون الدولة خلال الفترة الماضية، ويناقش التوجهات السياسية للعام القادم.بالإضافة إلى ذلك، سيطّلع الرئيس على خطط المتابعة الخاصة بكل وزارة فيما يتعلق بتقارير العمل التي قُدمت خلال هذا الشهر.