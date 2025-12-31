مهرجان ميوزيك بانك العالمي 2025 في اليابان يُبث على قناة كي بي إس

Photo : KBS

بثت قناة كي بي إس فعاليات مهرجان ميوزيك بانك العالمي 2025 في اليابان، والذي أقيم قبل حوالي أسبوعين في طوكيو. وقد استضافت القناة هذا الحدث تحت شعار "الطريق الذهبي" يومي 13 و14 ديسمبر في الاستاد الوطني، أكبر قاعة حفلات موسيقية في اليابان.وشارك في المهرجان نخبة من نجوم الكيبوب العالميين، من بينهم يو نو يونهو، وستراي كيدز، وإيتيز، وإتزي، وتومورو إكس توغيذر، وإنهايبن، ونيزيو.وحظي "المسرح الذهبي للكيبوب" في المهرجان باهتمام خاص، حيث أعاد فنانو الجيل الخامس من الكيبوب تقديم أغاني لفنانين أسطوريين. استقطب المهرجان، الذي استمر يومين، نحو 120 ألفا من عشاق الكيبوب من مختلف أنحاء العالم.